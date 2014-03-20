نمو الأرباح السنوية لموانيء دبي العالمية 10.9%
دبي 20 مارس آذار (رويترز) - أعلنت شركة موانيء دبي العالمية اليوم الخميس نمو أرباحها السنوية بنسبة 10.9 بالمئة.
وقالت رابع أكبر شركة لتشغيل الموانيء في العالم في بيان لبورصة ناسداك دبي إنها حققت أرباحا عائدة للمساهمين قدرها 604 ملايين دولار في عام 2013 مقارنة مع 545 مليونا في 2012 .
وتراجعت ايرادات العام الماضي 1.5 بالمئة إلى 3.07 مليار دولار من 3.12 مليار في 2012 .
ووفقا للبيان ستوزع الشركة أرباحا نقدية بواقع 23 سنتا للسهم مقارنة مع 21 سنتا للسهم عن نتائج عام 2012.
(إعداد نادية الجويلي للنشرة العربية)
© Thomson Reuters 2017 All rights reserved.