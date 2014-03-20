مقدمة 1-موانئ دبي تلقي باللوم على صعوبة السوق في هبوط الإيرادات

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من ماثيو سميث

دبي 20 مارس آذار (رويترز) - قالت شركة موانئ دبي العالمية إن ضغوطا محلية على الطاقة الاستيعابية وصعوبة ظروف السوق هي السبب في تراجع الإيرادات السنوية وأحجام الحاويات.

وأعلنت الشركة اليوم الخميس نمو أرباحها السنوية العائدة للمساهمين بنسبة 10.9 بالمئة إلى 604 ملايين دولار في عام 2013 مقارنة مع 545 مليونا في 2012.

لكن عند إضافة بنود أفصحت عنها الشركة بشكل منفصل يظهر هبوط الأرباح السنوية فعليا 13.4 بالمئة إلى 640 مليون دولار في عام 2013 من 738 مليونا في العام السابق.

وأفصحت الشركة عن بنود بقيمة 48 مليون دولار تتعلق أساسا بأرباح قدرها 158 مليون دولار من مبيعات أصول وخفض قيمة أصول بواقع 99 مليون دولار. ولم تقدم الشركة تفاصيل أخرى أو أرقام مقارنة مع العام السابق.

وهبطت أحجام المناولة المجمعة لموانئ دبي العالمية 3.8 بالمئة إلى 26.1 مليون حاوية نمطية (قياس 20 قدما) في 2013 انخفاضا من 27.1 مليون قبل عام.

وقالت الشركة في بيان لبورصة ناسداك دبي اليوم "ظروف السوق في منطقة آسيا والمحيط الهادي وشبه القارة الهندية كانت صعبة وخاصة في النصف الأول من 2013."