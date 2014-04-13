شعاع كابيتال الإماراتية تتحول للربحية في الربع/1

دبي 13 أبريل نيسان (رويترز) - أعلن بنك الاستثمار شعاع كابيتال ومقره دبي اليوم الأحد تحقيق أرباح صافية قدرها 8.2 مليون درهم (2.2 مليون دولار) في الربع الأول بفضل ارتفاع الدخل من قسمي الإقراض والاستثمار المصرفي.

وقالت الشركة في بيان للبورصة إن الأرباح تقارن مع خسائر صافية قدرها 5.9 مليون درهم في الربع المقابل من العام الماضي.

وكانت شعاع كابيتال تضررت بشدة جراء الأزمة المالية التي خيمت على دبي بين عامي 2009 و 2011 .

ومثل شركات استثمار اقليمية أخرى سعت شعاع كابيتال جاهدة من أجل البقاء بعد هبوط شديد في قيمة محفظتها الاستثمارية.

وعزا الشيخ مكتوم حشر آل مكتوم رئيس مجلس الإدارة التنفيذي بشعاع كابيتال ارتفاع الايرادات إلى انتعاش قوي في أسواق رأس المال والصيرفة الاستثمارية وتزايد عدد الاكتتبات العامة الأولية والأداء القوي لقسم إدارة الأصول.