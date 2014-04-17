مقدمة 2-‭ربح مبادلة الإماراتية‬ يقفز لثلاثة أمثاله في 2013

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دبي 17 أبريل نيسان (رويترز) - قالت شركة مبادلة المملوكة لحكومة أبوظبي‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬ اليوم الخميس إن صافي ربح 2013 زاد إلى ثلاثة أمثاله حيث دعم الصعود الكبير لأسواق الأسهم قيمة استثماراتها المالية.

ومبادلة صندوق استثمار سيادي لحكومة أبوظبي مكلف بتطوير اقتصاد الإمارة وله حصص في جنرال إلكتريك وشركة الاستثمار المباشر كارلايل.

وأظهرت البيانات المالية تحقيق 1.45 مليار درهم (395 مليون دولار) في 2013 مقابل 470 مليون درهم في العام السابق.

وحققت مبادلة أرباحا بلغت 3.36 مليار درهم من استثماراتها المالية في 2013 مقابل خسارة قدرها 1.39 مليار درهم في 2012.

كانت سوقا الأسهم في الامارات من أقوى الأسواق العالمية من حيث الأداء في 2013 حيث زادت قيمة بورصة دبي لأكثر من المثلين بينما حقق المؤشر العام لسوق أبوظبي مكاسب قدرها 63 بالمئة. وتملك مبادلة حصصا في شركات من بينها الدار العقارية ودو للاتصالات وتبريد.

وجاءت المكاسب رغم مشكلات في استثمارات الشركة في إي.بي.إكس جروب البرازيلية المتعثرة التي يديرها الملياردير إيكي باتيستا. واشترت مبادلة حصة قدرها 5.6 بالمئة في الشركة مقابل ملياري دولار في مارس آذار 2012.

ورغم أنها لم تشر بشكل مباشر إلى إي.بي.إكس قالت مبادلة إنها سددت 1.65 مليار درهم نقدا وفي صورة أوراق مالية في إطار إعادة هيكلة قرض. ويسدد باقي القرض المعزز بضمانات وأوراق مالية في كيانات متعددة على مراحل بحلول يونيو حزيران 2017.