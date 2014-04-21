مقدمة 1-نمو صافي ربح مصرف أبوظبي الإسلامي 20.4% في الربع/1

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دبي 21 أبريل نيسان (رويترز) - أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي أكبر بنك إسلامي في الإمارة اليوم الاثنين ارتفاع صافي ربحه 20.4 بالمئة في الربع الأول من العام بما يتماشى مع توقعات المحللين وعزا ذلك لزيادة القروض.

وقال المصرف في بيان إلى البورصة إن صافي الربح بلغ 409.5 مليون درهم (111.5 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة المنتهية 31 مارس آذار ارتفاعا من 340.1 مليون درهم في الفترة المقابلة من العام الماضي.

كان أبوظبي الإسلامي قال في وقت سابق هذا الشهر إنه قرر شراء معظم أنشطة الخدمات المصرفية للأفراد الخاصة ببنك باركليز في الإمارات العربية المتحدة.

وتتوافق النتائج مع متوسط تقديرات ثلاثة محللين في استطلاع أجرته رويترز والذين توقعوا وصول أرباح البنك إلى 411 مليون درهم.

كان البنك قال في السادس من الشهر الجاري إنه سيشتري أنشطة التجزئة للبنك البريطاني مقابل 650 مليون درهم شريطة موافقة الجهات التنظيمية لينضم باركليز للبنوك الأجنبية التي تخارجت من أنشطة التجزئة المصرفية في في الإمارات والتي تتسم بتنافسية شديدة في حين تدفع قواعد رأس المال الجديدة البنوك لتقييم عملياتها العالمية.

وعزا البنك زيادة أرباح الربع الأول إلى نمو القروض 18.1 بالمئة وبلغ إجمالي القروض القائمة 63.8 مليار درهم في نهاية مارس آذار 2014.

وأظهرت بيانات البنك المركزي أن القروض المصرفية في الإمارات انتعشت في الأشهر الأخيرة مع تعافي الاقتصاد إثر انهيار السوق العقارية ومشكلة الديون بعدد من الكيانات المرتبطة بحكومة دبي. وشهد شهر ديسمبر كانون الأول أسرع نمو للقروض منذ نحو أربعة أعوام لكنها انخفضت قليلا في يناير كانون الثاني.