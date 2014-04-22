صافي ربح إعمار العقارية في دبي يرتفع 55% في الربع/1

دبي 22 أبريل نيسان (رويترز) - أعلنت شركة إعمار العقارية اليوم الثلاثاء في دبي نمو صافي أرباحها 55 بالمئة في الربع الأول وهو ما جاء دون توقعات المحللين قليلا.

وقالت الشركة في بيان إن صافي ربحها بلغ 863 مليون درهم (234.96 مليون دولار) في ثلاثة أشهر حتى 31 مارس آذار. ويقارن هذا مع أرباح قدرها 556 مليون درهم في الربع المقابل من العام الماضي.