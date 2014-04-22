صافي ربح إعمار العقارية في دبي يرتفع 55% في الربع/1
دبي 22 أبريل نيسان (رويترز) - أعلنت شركة إعمار العقارية اليوم الثلاثاء في دبي نمو صافي أرباحها 55 بالمئة في الربع الأول وهو ما جاء دون توقعات المحللين قليلا.
وقالت الشركة في بيان إن صافي ربحها بلغ 863 مليون درهم (234.96 مليون دولار) في ثلاثة أشهر حتى 31 مارس آذار. ويقارن هذا مع أرباح قدرها 556 مليون درهم في الربع المقابل من العام الماضي.
وإعمار هي الشركة المشيدة لبرج خليفة أطول برج في العالم.
وكان محللون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا في المتوسط أن تحقق إعمار أرباحا فصلية قدرها 873 مليون درهم.
(الدولار = 3.6730 درهم) (إعداد نادية الجويلي للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم درار)
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