مقدمة 1-صافي ربح إعمار العقارية في دبي يرتفع 55% في الربع/1

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من ماثيو سميث

دبي 22 أبريل نيسان (رويترز) - أعلنت شركة إعمار العقارية ومقرها دبي اليوم الثلاثاء نمو صافي أرباحها 55 بالمئة في الربع الأول إذ ساهم التعافى الاقتصادي في المنطقة في عودة المستهلكين للتسوق وانتعاش السوق العقارية.

وقالت الشركة في بيان إن صافي ربحها بلغ 863 مليون درهم (234.96 مليون دولار) في ثلاثة أشهر حتى 31 مارس آذار. ويقارن هذا مع أرباح قدرها 556 مليون درهم في الربع المقابل من العام الماضي.

وإعمار هي الشركة المشيدة لبرج خليفة أطول برج في العالم.

وكان محللون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا في المتوسط أن تحقق إعمار أرباحا فصلية قدرها 873 مليون درهم.

وبلغت الإيرادات 2.26 مليار درهم ارتفاعا من 2.11 مليار درهم قبل عام. وحققت وحدة مراكز التسوق ومتاجر التجزئة 38 بالمئة من الايرادات توازي 863 مليون درهم في حين ساهمت وحدة الضيافة والترفيه بنسبة 16 بالمئة توازي 483 مليون درهم.

ونوعت إعمار أنشطتها بعد انهيار أسعار المنازل إلى أقل من النصف من ذروتها في 2008 .