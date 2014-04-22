نمو صافي ربح بنك أبوظبي التجاري 15% في الربع/1
دبي 22 أبريل نيسان (رويترز) - أظهرت نتائج بنك أبوظبي التجاري اليوم الثلاثاء نمو صافي أرباحه 15 بالمئة في الربع الأول من العام متجاوزا توقعات المحللين.
وأعلن البنك وهو رابع أكبر مصرف في دولة الإمارات من حيث الأصول أن صافي الربح العائد للمساهمين بلغ 953 مليون درهم (260 مليون دولار) في أول ثلاثة شهور من عام 2014 ارتفاعا من 829.5 مليون درهم قبل عام.
وكان سبعة محللين استطلعت رويترز آراءهم توقعوا في المتوسط أن يحقق البنك أرباحا فصلية قدرها 853.1 مليون درهم.
(الدولار = 3.6730 درهم اماراتي)
(إعداد نادية الجويلي للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم درار)
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