Wed 9 Aug 2017 | 16:54 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

نمو صافي ربح بنك الخليج الأول الإماراتي 27% في الربع/1

Wed Apr 23, 2014 12:22pm GMT
 
[-] نص [+]

دبي 23 أبريل نيسان (رويترز) - أعلن بنك الخليج الأول ثاني أكبر مصرف في دولة الإمارات من حيث القيمة السوقية اليوم الأربعاء أنه سجل قفزة نسبتها 27 بالمئة في صافي ربح الربع الأول ليفوق توقعات المحللين.

وقال البنك - الذي تملك فيه الأسرة الحاكمة في أبوظبي حصة أغلبية - في بيان إنه حقق أرباحا صافية 1.33 مليار درهم (362.1 مليون دولار) في ثلاثة أشهر حتى 31 مارس آذار ارتفاعا من 1.05 مليار درهم قبل عام.

وكان محللون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا في المتوسط أن يحقق البنك أرباحا فصلية قدرها 1.23 مليار درهم.

(الدولار = 3.6730 درهم إماراتي) (إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
 