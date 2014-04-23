نمو صافي ربح بنك الخليج الأول الإماراتي 27% في الربع/1

دبي 23 أبريل نيسان (رويترز) - أعلن بنك الخليج الأول ثاني أكبر مصرف في دولة الإمارات من حيث القيمة السوقية اليوم الأربعاء أنه سجل قفزة نسبتها 27 بالمئة في صافي ربح الربع الأول ليفوق توقعات المحللين.

وقال البنك - الذي تملك فيه الأسرة الحاكمة في أبوظبي حصة أغلبية - في بيان إنه حقق أرباحا صافية 1.33 مليار درهم (362.1 مليون دولار) في ثلاثة أشهر حتى 31 مارس آذار ارتفاعا من 1.05 مليار درهم قبل عام.

وكان محللون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا في المتوسط أن يحقق البنك أرباحا فصلية قدرها 1.23 مليار درهم.