مقدمة 1-نمو صافي ربح بنك الخليج الأول الإماراتي 27% في الربع/1

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دبي 23 أبريل نيسان (رويترز) - أعلن بنك الخليج الأول ثاني أكبر بنك في الإمارات من حيث القيمة السوقية اليوم الأربعاء أنه سجل قفزة نسبتها 27 بالمئة في صافي ربح الربع الأول من العام ليفوق توقعات المحللين.

وقال البنك الذي تملك فيه الأسرة الحاكمة في أبوظبي حصة أغلبية في بيان إنه حقق أرباحا صافية بلغت 1.33 مليار درهم (362.1 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 31 مارس آذار ارتفاعا من 1.05 مليار درهم قبل عام.

كان محللون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا في المتوسط أن يحقق البنك أرباحا فصلية قدرها 1.23 مليار درهم.

وسجلت البنوك الإماراتية بصفة عامة معدلات نمو مرتفعة في الربع الأول في استمرار للاتجاه الذي شهدته في 2013 في حين يتعافى الاقتصاد المحلي من تداعيات إنهيار السوق العقارية ومشكلة الدين للكيانات المرتبطة بحكومة دبي.

وأعلن بنك أبوظبي التجاري في وقت سابق من الأسبوع نمو أرباح الربع الأول 15 بالمئة ونمت أرباح مصرف أبوظبي الإسلامي 20 بالمئة في نفس الفترة.

وشملت المكاسب بنوكا أصغر وأعلن اليوم عن زيادة أرباح البنك العربي المتحد 34 بالمئة وبنك الفجيرة الوطني 27 بالمئة وبنك أم القيوين الوطني تسعة بالمئة.

وساهم في زيادة أرباح بنك الخليج الأول نمو صافي دخل الفائدة والتمويل الإسلامي 17 بالمئة وزيادة الدخل من غير الفائدة 27 بالمئة.