صافي أرباح بنك الإمارات دبي الوطني تقفز 25% في الربع/1

دبي 24 أبريل نيسان (رويترز) - قال بنك الإمارات دبي الوطني اليوم الخميس إن أرباحه الصافية قفزت 25 بالمئة في الربع الأول بفضل الدخل من الفوائد والرسوم متجاوزا توقعات المحللين.

والإمارات دبي الوطني هو أكبر مصرف في دبي تملك مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية حصة 55.6 بالمئة فيه.

وقال البنك في بيان إنه حقق أرباحا صافية قدرها 1.04 مليار درهم (283.7 مليون دولار) في ثلاثة أشهر حتى 31 مارس آذار مقارنة مع 837 مليون درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.

ودار متوسط توقعات ستة محللين استطلعت رويترز آراءهم حول أرباح صافية 904.1 مليون درهم في الربع الأول.