نمو صافي ربح تبريد الإماراتية 22% في الربع/1
دبي 28 أبريل نيسان (رويترز) - أعلنت الشركة الوطنية للتبريد المركزي (تبريد) الإماراتية اليوم الاثنين نمو أرباحها الفصلية 22 بالمئة بفضل ارتفاع أعمال وحدة المياه المبردة الأساسية.
وشركة تبريد مدرجة في سوق دبي المالي ويملك صندوق مبادلة التابع لحكومة أبوظبي حصة فيها.
وبلغ صافي رباح تبريد 58.24 مليون درهم (15.86 مليون دولار) في الربع الأول من العام مقارنة مع 47.84 مليون درهم قبل عام.
وقالت الشركة في بيان إن ايرادات وحدة المياه المبردة زادت ثلاثة بالمئة إلى 208.2 مليون درهم.
(الدولار = 3.6730 درهم إماراتي) (إعداد نادية الجويلي للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)
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