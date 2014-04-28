استقرار صافي ربح بنك أبوظبي الوطني في الربع/1 دون تغيير

دبي 28 أبريل نيسان (رويترز) - أعلن بنك أبوظبي الوطني أكبر مصرف في دولة الإمارات من حيث القيمة السوقية اليوم الاثنين استقرار أرباحه الصافية دون تغيير في الربع الأول من العام على أساس سنوي لتفوق توقعات المحللين.