نمو صافي ربح آيبيك في أبوظبي 23.4% في 2013

دبي 30 أبريل نيسان (رويترز) - أعلنت شركة الاستثمارات البترولية الدولية (آيبيك) المملوكة لحكومة أبوظبي اليوم الأربعاء نمو صافي ربحها 23.4 بالمئة في عام 2013.

وقال بيان إن آيبيك التي تركز على الاستثمار في قطاع الطاقة والقطاعات المرتبطة به حققت أرباحا صافية قدرها 7.9 مليار درهم (2.15 مليار دولار) في 2013 ارتفاعا من 6.4 مليار درهم في العام السابق.