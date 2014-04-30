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صافي ربح ديار للتطوير في دبي يقفز لأكثر من المثلين في الربع/1

Wed Apr 30, 2014 12:49pm GMT
 
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دبي 30 أبريل نيسان (رويترز) - قالت شركة ديار للتطوير في دبي اليوم الأربعاء إن صافي ربحها ارتفع إلى أكثر من المثلين في الربع الأول من العام مدعوما بنمو سوق العقارات في الإمارة.

وحققت ديار صافي ربح بلغ 52.1 مليون درهم (14.2 مليون دولار) في الربع الأول مقابل 19.4 مليون درهم في الفترة المقابلة من 2013.

وكانت شركة الأوراق المالية والاستثمار (سيكو) البحرينية توقعت وصول أرباح ديار في الربع الأول إلى 30.6 مليون درهم.

وقالت شركة التطوير العقاري إن إيراداتها نمت 55 بالمئة على أساس سنوي في الربع الأول لكنها لم تكشف عن أرقام محددة.

(الدولار = 3.6730 درهم إماراتي) (إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
 