مقدمة 1-نمو صافي ربح آيبيك في أبوظبي 23% في 2013

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دبي 30 أبريل نيسان (رويترز) - أعلنت شركة الاستثمارات البترولية الدولية (آيبيك) المملوكة لحكومة أبوظبي اليوم الأربعاء نمو صافي ربحها 23.4 بالمئة في 2013 مع استفادة الشركة من تعافي أسواق الأسهم العالمية.

وقال بيان إن آيبيك التي تركز على الاستثمار في قطاع الطاقة والقطاعات المرتبطة به حققت أرباحا صافية بلغت 7.9 مليار درهم (2.15 مليار دولار) في 2013 ارتفاعا من 6.4 مليار درهم في العام السابق.

ونما إجمالي أصول الشركة إلى 251.2 مليار درهم في نهاية 2013 مقارنة مع 239.2 مليار درهم في 31 ديسمبر كانون الأول 2012.

وقالت الشركة إن نمو الأرباح يرجع إلى تعاف في أسواق الأسهم العالمية وارتفاع أسعار صرف اليورو والدولار وعمليات استحواذ تمت على مدار العام. ولم تكشف الشركة عن مزيد من التفاصيل بما في ذلك الأصول التي اشترتها في 2013.

وتملك آيبيك حصصا في عدد من الشركات في أوروبا من بينها سيبسا الأسبانية واو.إم.في النمساوية. وتمتلك الشركة أيضا حصة في بنك يونيكريدت الإيطالي عبر وحدتها الاستثمارية آبار.

وسجلت إيرادات 2013 زيادة طفيفة بلغت 1.8 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 194 مليار درهم.

ونقل البيان عن خادم القبيسي العضو المنتدب لشركة آيبيك قوله إن الشركة قلصت ديونها أيضا بنسبة 10 بالمئة في العام الماضي. ولم تكشف الشركة عن أرقام لإجمالي ديونها.

وآيبيك أحد صناديق استثمار مستقرة مملوكة للحكومة تتولى مهمة تنويع موارد اقتصاد أبوظبي لتقليل الاعتماد على إيرادات النفط والغاز.

وكانت مبادلة وهي صندوق آخر مملوك للدولة قالت في 17 أبريل نيسان إن صافي أرباحها زاد إلى ثلاثة أمثاله مع ارتفاع قيمة استثماراتها المالية بفعل صعود أسواق الأسهم.