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نمو صافي ربح بنك المشرق في دبي 35% في الربع/1

Wed Apr 30, 2014 2:15pm GMT
 
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دبي 30 أبريل نيسان (رويترز) - أعلن بنك المشرق ثالث أكبر مصرف في دبي من حيث الأصول اليوم الأربعاء نمو ارباحه الصافية 35 بالمئة في الربع الأول من العام مع ارتفاع صافي الدخل من الفوائد والرسوم والعمولات.

وقال البنك في بيان إنه حقق أرباحا صافية بلغت 575 مليون درهم (156.6 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة الأولى من 2014 ارتفاعا من 425 مليون درهم في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وكانت أرقام كابيتال توقعت أن يحقق البنك ربحا قدره 549 مليون درهم في الربع الأول.

(الدولار = 3.6730 درهم إماراتي) (إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية - تحرير وجدي الالفي)
 