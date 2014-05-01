مقدمة 2-دو الإماراتية تطمح لنمو الإيرادات في خانة العشرات 2014

* أرباح الربع الأول 490.3 مليون درهم مقابل 467.9 مليون قبل عام

* إيرادات الربع الأول 2.96 مليار درهم مقابل 2.63 مليار قبل عام

* الرئيس التنفيذي: دو تنوي دفع توزيعات نصف سنوية

* لن تدخل في حرب أسعار مع اتصالات (لإضافة تصريحات للرئيس التنفيذي)

من ماثيو سميث

دبي أول مايو أيار (رويترز) - قالت دو ثاني أكبر شركة اتصالات إماراتية اليوم الخميس إنها تطمح للمحافظة على نمو الإيرادات في خانة العشرات ودفع توزيعات نقدية نصف سنوية في 2014 وذلك بعد أن أعلنت عن تباطؤ حاد في الأرباح الفصلية.

وقال عثمان سلطان الرئيس التنفيذي إنه متفائل بشأن مستقبل الشركة رغم نمو صافي الربح 4.5 بالمئة في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي وهي أصغر زيادة منذ حققت الشركة تعادل الإيرادات والتكاليف للمرة الأولى في 2008 باستثناء أرباع استثنائية تأثرت فيها النتائج بتعديلات ضريبية في الإمارات العربية المتحدة.

لكن الأرباح فاقت توقعات المحللين.