مقدمة 1-ارتفاع صافي ربح دبي الإسلامي لمثليه في الربع/1

(لإضافة تفاصيل)

دبي أول مايو أيار (رويترز) - أعلن بنك دبي الإسلامي اليوم الخميس ارتفاع صافي ربح الربع الأول من العام إلى مثليه مع ازدهار الاقتصاد المحلي الذي أدى إلى زيادة الإيرادات وانخفاض الديون المتعثرة.

وتتماشى النتائج مع موجة نمو أرباح بنوك الإمارات العربية المتحدة في الربع الأول إذ تستفيد من تعافي الاقتصاد المحلي بعد أزمة عقارية ومشكلات ديون لدى مؤسسات شبه حكومية في الإمارة.

وقال أكبر بنك إسلامي في دبي في بيان للبورصة إنه حقق أرباحا صافية بلغت 636.6 مليون درهم (173.3 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة الأولى من العام ارتفاعا من 301.7 مليون درهم في الفترة المماثلة من 2013.

كان متوسط توقعات أربعة محللين استطلعت رويترز آراءهم أن يبلغ صافي ربح الفترة 506.1 مليون درهم.

وزادت أرباح البنك بدعم من ارتفاع الدخل الذي يرجع لأسباب منها نمو الإقراض للشركات والمستهلكين.

وارتفعت القروض والسلفيات إلى 59.9 مليار درهم بحلول نهاية مارس آذار بزيادة 6.8 بالمئة عن مستواها في نهاية 2013.

وساهم تحسن الاقتصاد المحلي أيضا في دعم جودة الأصول إذ انخفض حجم مخصصات القروض المتعثرة في الربع الأول من 2014 بنسبة 45.9 بالمئة على أساس سنوي إلى 195 مليون درهم.

وكان الرئيس التنفيذي لبنك دبي الإسلامي عدنان شلوان قال لرويترز في مارس آذار إن البنك يعتزم توسيع نطاق عملياته لتشمل اندونيسيا وكينيا ودول افريقية أخرى في الوقت الذي يدرس فيه تنويع إيراداته لتقليص اعتماده على السوق المحلية.