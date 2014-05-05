بيان: صافي ربح دبي للاستثمار يقفز 26% في الربع/1

دبي 5 مايو أيار (رويترز) - قالت مجموعة دبي للاستثمار في إشعار للبورصة اليوم الاثنين إن صافي ربح الربع الأول من العام زاد 26 بالمئة مضيفة أنها تنوي بيع بعض الأصول.

وقالت الشركة مؤكدة توقعاتها قبل أسبوع إن أرباح الأشهر الثلاثة حتى 31 مارس آذار بلغت 265 مليون درهم (72.2 مليون دولار). وبالمقارنة كانت أرباح الفترة ذاتها قبل عام 211 مليون درهم.

ونقل بيان الشركة عن خالد بن كلبان الرئيس التنفيذي قوله إن دبي للاستثمار بصدد الانتهاء من صفقة تخارج ستسهم إسهاما كبيرا في ربحية المجموعة.

ولم يذكر تفاصيل.