Wed 9 Aug 2017 | 16:52 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

صافي ربح الاتحاد العقارية يقفز لثمانية أمثاله في الربع/1

Wed May 7, 2014 6:18am GMT
 
[-] نص [+]

دبي 7 مايو أيار (رويترز) - قالت شركة الاتحاد العقارية ومقرها دبي اليوم الأربعاء إن صافي ربحها زاد إلى 179.79 مليون درهم (48.95 مليون دولار) في الربع الأول مقابل 21.91 مليون درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.

وزادت أرباح الشركة بفضل مكاسب من بيع عقارات استثمارية في الربع الأول ومن تسوية مستحقات مقاولين.

وتزدهر شركات القطاع العقاري في دبي مرة أخرى مع تعافي سوق العقارات من الانهيار الذي شهدته بين عامي 20008 و2010.

(الدولار = 3.6730 درهم إماراتي) (إعداد نادية الجويلي للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)
 