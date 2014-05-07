صافي ربح الاتحاد العقارية يقفز لثمانية أمثاله في الربع/1

دبي 7 مايو أيار (رويترز) - قالت شركة الاتحاد العقارية ومقرها دبي اليوم الأربعاء إن صافي ربحها زاد إلى 179.79 مليون درهم (48.95 مليون دولار) في الربع الأول مقابل 21.91 مليون درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.

وزادت أرباح الشركة بفضل مكاسب من بيع عقارات استثمارية في الربع الأول ومن تسوية مستحقات مقاولين.

وتزدهر شركات القطاع العقاري في دبي مرة أخرى مع تعافي سوق العقارات من الانهيار الذي شهدته بين عامي 20008 و2010.