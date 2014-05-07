صافي ربح أرابتك بدبي يرتفع بأكثر من مثليه في الربع/1 متجاوزا التوقعات
دبي 7 مايو أيار (رويترز) - أعلنت أرابتك القابضة للبناء بدبي اليوم الأربعاء أن صافي ربحها للربع الأول من العام ارتفع أكثر من مثليه بفضل تسليمات قوية لمشروعات ونمو أنشطتها في منطقة الخليج.
وقالت شركة المقاولات في بيان إنها حققت صافي ربح قدره 138 مليون درهم (37.57 مليون دولار) في الربع الأول مقارنة مع 62.5 مليون درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.
وتجاوزت الأرباح متوسط توقعات محللين في استطلاع لرويترز بأرباح قدرها 116.3 مليون درهم.
(الدولار = 3.6730 درهم إماراتي) (إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
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