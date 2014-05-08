نمو أرباح طيران الإمارات 43% في 2013

دبي 8 مايو أيار (رويترز) - أعلنت طيران الإمارات اليوم الخميس عن قفزة 43 بالمئة في صافي ربح 2013 لكنها حذرت من أن أعمال الصيانة بمدرج مطار دبي قد تكلفها فقد إيرادات قدرها مليار درهم (272.3 مليون دولار).

وقالت الشركة في بيان إنها حققت 3.3 مليار درهم في السنة المالية المنتهية 31 مارس آذار مقارنة مع ربح بلغ 2.3 مليار درهم في 2012. ويصنف الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) طيران الإمارات في المرتبة الرابعة عالميا من حيث عدد المسافرين على رحلاتها الدولية.

وقالت أكبر شركة مشترية للطائرة العملاقة ايرباص ايه380 إن أرباح مجموعة طيران الإمارات التي تضم أيضا وحدة دناتا للخدمات الجوية قد ارتفعت 32 بالمئة إلى 4.1 مليار درهم.

وقال الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس مجلس إدارة طيران الإمارات لمؤتمر صحفي إن أعمال التطوير بمطار دبي الدولي ستؤدي إلى فقد إيرادات قدرها مليار درهم في 2014.