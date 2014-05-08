مقدمة 1-صعود أرباح طيران الإمارات في 2013 لارتفاع المبيعات وانخفاض تكلفة الوقود

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دبي 8 مايو أيار (رويترز) - أعلنت طيران الإمارات اليوم الخميس عن قفزة 43 بالمئة في صافي ربح 2013 مدعومة بزيادة الإيرادات وانخفاض تكاليف الوقود لكن أعمال صيانة بمدرج مطار دبي ستؤثر على الدخل هذا العام.

وقالت الشركة في بيان إنها حققت 3.3 مليار درهم في السنة المالية المنتهية في 31 مارس آذار مقارنة مع ربح بلغ 2.3 مليار درهم في السنة السابقة. ويصنف الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) طيران الإمارات في المرتبة الرابعة عالميا من حيث عدد المسافرين على رحلاتها الدولية.

وقالت أكبر شركة مشترية للطائرة العملاقة ايرباص ايه380 إن أرباح مجموعة طيران الإمارات التي تضم أيضا وحدة دناتا للخدمات الجوية قد ارتفعت 32 بالمئة إلى 4.1 مليار درهم.

وقال الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس مجلس إدارة طيران الإمارات لمؤتمر صحفي "كانت سنة جيدة. نمت أعمالنا بوجه عام وتراجعت تكاليف الوقود حوالي أربعة بالمئة العام الماضي."

وزادت الإيرادات 13 بالمئة على مستوى كل من شركة الطيران والمجموعة لتصل إلى 82.6 مليار درهم و87.8 مليار درهم على الترتيب.

وحذر الشيخ أحمد من أن أعمال التطوير بمطار دبي الدولي ستؤدي إلى فقد إيرادات قدرها مليار درهم في 2014.

كانت تقديرات مماثلة صدرت الشهر الماضي عن تيم كلارك رئيس الشركة. وتقوم دبي بأعمال تطوير وتجديد لمدرجي المطار تستغرق نحو 80 يوما وتبدأ في مايو أيار.