مقدمة 1-هبوط صافي أرباح دريك آند سكل في دبي 27.1% في الربع/1

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دبي 12 مايو أيار (رويترز) - أعلنت شركة دريك آند سكل للمقاولات في دبي اليوم الاثنين انخفاض صافي أرباحها في الربع الأول بنسبة 27.1 بالمئة لتأتي النتائج دون توقعات المحللين وعزت ذلك إلى "تأخيرات غير متوقعة" في مشروعين كبيرين بالسعودية.

وقالت الشركة في بيان لبورصة دبي إنها حققت أرباحا صافية قدرها 45.7 مليون درهم (12.4 مليون دولار) في أول ثلاثة شهور من عام 2014 مقارنة مع 62.7 مليون درهم في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وكان ثلاثة محللين استطلعت رويترز آراءهم توقعوا في المتوسط أن يبلغ صافي الربح في الربع الأول 58.9 مليون درهم.

وتراجع سهم دريك آند سكل 3.4 بالمئة في بداية التعاملات ثم ارتفع قليلا إلى 1.72 درهم بزيادة 1.7 بالمئة.

وقال مختار صافي المدير المالي لشركة دريك آند سكل في بيان إن الشركة واجهت "تباطؤا في أعمال المقاولات العامة في المملكة العربية السعودية بسبب تأخيرات غير متوقعة في عملياتنا ضمن مشروعين كبيرين" غير أنه لم يحدد هذين المشروعين.

وأضاف "تتمحور استراتيجيتنا الرئيسية لهذا العام حول تعزيز ميزانيتنا العمومية والحد من التكاليف في المشاريع قيد التنفيذ" التي بلغت قيمتها 12.2 مليار درهم في الربع الأول بزيادة 35.8 بالمئة عن نفس الفترة من 2013.

وانخفض إجمالي أرباح دريك آند سكل في الربع الأول مع ارتفاع تكاليف تنفيذ عقودها 3.3 بالمئة بينما زادت إيرادات العقود 2.1 بالمئة. وقفزت مصروفات ضريبة الدخل لأربعة أمثالها إلى 7.5 مليون درهم.