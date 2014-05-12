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نمو صافي ربح العربية للطيران الإماراتية 29% في الربع/1

Mon May 12, 2014 10:43am GMT
 
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دبي 12 مايو أيار (رويترز) - أعلنت شركة العربية للطيران الإماراتية اليوم الاثنين ارتفاع صافي أرباحها 29 بالمئة في الربع الأول من العام بما يفوق توقعات المحللين.

وقالت شركة الطيران المنخفض التكلفة في بيان إلى البورصة إنها حققت صافي ربح بلغ 71.7 مليون درهم (19.5 مليون دولار) في ثلاثة أشهر حتى 31 مارس آذار ارتفاعا من 55.4 مليون درهم قبل عام.

وتتخذ العربية للطيران من الشارقة مقرا لها وهي الناقلة الوحيدة المدرجة في الإمارات العربية المتحدة.

وكان محللان استطلعت رويترز آراءهما توقعا وصول صافي ربح الشركة إلى 49.8 مليون درهم و57.5 مليون درهم في الربع الأول.

(الدولار = 3.6730 درهم إماراتي) (إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
 