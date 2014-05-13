صافي ربح داماك العقارية يقفز 79% في الربع الأول بفضل النمو في دبي

دبي 13 مايو أيار (رويترز) - قالت شركة داماك العقارية اليوم الثلاثاء إن صافي أرباحها في الربع الأول قفز 79 بالمئة بفضل الاستفادة من الوضع القوي للسوق المحلية في دبي.

وقالت الشركة في بيان لبورصة لندن إن صافي الربح بلغ 210 ملايين دولار مقارنة مع 117 مليونا في الربع المقابل من العام السابق.

ونقل البيان عن حسين سجواني الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة الشركة قوله إن استمرار الانتعاش الاقتصادي في السوق الرئيسية بدبي عزز المبيعات القوية في الربع الأول.

وقالت داماك إن الحجوزات ارتفعت لأكثر من مثلي مستواها في الربع الأول لتصل إلى 864 مليون دولار.