تراجع مبيعات إعمار العقارية من الفيلات في الربع/1

دبي 15 مايو أيار (رويترز) - قالت إعمار العقارية اليوم الخميس إن إيراداتها من بيع الفيلات تراجعت نحو 17 بالمئة في الربع الأول من العام بينما زاد دخلها من مراكز التسوق والفنادق.

وأظهر بيان النتائج التفصيلية للشركة المشيدة لأعلى برج في العالم اليوم الخميس أنها حققت إيرادات بلغت 256.91 مليون درهم (69.94 مليون دولار) من بيع الفيلات في الربع الأول مقارنة مع 308.73 مليون درهم في الفترة المناظرة من 2013.

لكن زيادة إيرادات الفندقة والتجزئة عوضت أثر ذلك بشكل جزئي.

وزادت إيرادات بيع الشقق والوحدات التجارية والأراضي 2.9 بالمئة على أساس سنوي إلى 653 مليون درهم.

كانت إعمار أعلنت في ابريل نيسان عن زيادة 55 بالمئة في صافي ربح الربع الأول بفضل نمو إيرادات مراكز التسوق والفنادق.

ونوعت الشركة العقارية التي مقرها دبي نشاطها بدلا من الاعتماد على بيع العقارات بعد انحدار أسعار المنازل في الإمارة أكثر من النصف عن ذروة 2008.

وتنوي الشركة بيع 25 بالمئة من مجموعة مراكز التسوق عن طريق طرحها للاكتتاب العام في لندن ودبي ربما في وقت لاحق هذا العام.

وتراجعت تكلفة المبيعات العقارية في الربع الأول إلى 815.16 مليون درهم من 993.18 مليون درهم قبل عام.