اير برلين: لا حاجة للسحب من قرض الاتحاد

فرانكفورت 15 مايو أيار (رويترز) - قالت اير برلين ثاني أكبر شركة طيران ألمانية إنها ليست بحاجة إلى سحب أي مبالغ جديدة من قرض مقدم من مساهمتها الاتحاد للطيران بعد أن أصبحت تحقق دخلا من سندات جديدة.

كانت الاتحاد التي مقرها أبوظبي قدمت قرضا قيمته 255 مليون دولار إلى ابر برلين وفي الشهر الماضي مددت أجله إلى 2021 من 2016.

واكتتبت الاتحاد أيضا في سندات قابلة للتحويل إلى أسهم قيمتها 300 مليون يورو وحصلت اير برلين من ذلك الحين على 252 مليون يورو أخرى عن طريق إصدار سندات جديدة.

وقال أولف هوتماير المدير المالي لاير برلين متحدثا للمحللين بعد إعلان نتائج الربع الأول من العام "هذا القرض لوقت الحاجة.