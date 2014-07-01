الاتحاد العقارية تتوقع ارتفاع أرباح النصف/1 لخمسة أمثالها

دبي أول يوليو تموز (رويترز) - قالت الاتحاد العقارية في بيان لبورصة دبي اليوم الثلاثاء إنها تتوقع أن تقفز أرباح النصف الأول من العام الحالي إلى 700 مليون درهم (191 مليون دولار).

ويعادل ذلك قفزة نسبتها 418 بالمئة عن الفترة المماثلة من 2013 عندما حققت الشركة 135.2 مليون درهم.

ولم تذكر الشركة سببا للزيادة المتوقعة لكن أسعار العقارات في الإمارة انتعشت مع تجدد طفرة اقتصاد دبي.

كان صافي ربح الشركة في الربع الأول من العام بلغ 179.79 مليون درهم (48.95 مليون دولار) ارتفاعا من 21.91 مليون درهم في الفترة المناظرة من العام الماضي.