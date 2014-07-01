Wed 9 Aug 2017 | 16:52 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

الاتحاد العقارية تتوقع ارتفاع أرباح النصف/1 لخمسة أمثالها

Tue Jul 1, 2014 11:28am GMT
 
[-] نص [+]

دبي أول يوليو تموز (رويترز) - قالت الاتحاد العقارية في بيان لبورصة دبي اليوم الثلاثاء إنها تتوقع أن تقفز أرباح النصف الأول من العام الحالي إلى 700 مليون درهم (191 مليون دولار).

ويعادل ذلك قفزة نسبتها 418 بالمئة عن الفترة المماثلة من 2013 عندما حققت الشركة 135.2 مليون درهم.

ولم تذكر الشركة سببا للزيادة المتوقعة لكن أسعار العقارات في الإمارة انتعشت مع تجدد طفرة اقتصاد دبي.

كان صافي ربح الشركة في الربع الأول من العام بلغ 179.79 مليون درهم (48.95 مليون دولار) ارتفاعا من 21.91 مليون درهم في الفترة المناظرة من العام الماضي.

(الدولار = 3.6727 درهم إماراتي) (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم درار)
 