صافي ربح نخيل الإماراتية يقفز 54% في النصف/1

دبي 9 يوليو تموز (رويترز) - قالت شركة نخيل العقارية في دبي اليوم الأربعاء إن أرباحها قفزت 54 بالمئة في النصف الأول من العام.

وكانت نخيل إحدى الشركات الأكثر تضررا من أزمة دبي المالية التي نشبت قبل خمس سنوات لكنها تتعافى بقوة الآن.

وذكرت الشركة المملوكة لحكومة دبي في بيان اليوم أن صافي أرباحها بلغ 1.85 مليار درهم (504 ملايين دولار) في ستة أشهر حتى 30 يونيو حزيران مقارنة مع 1.20 مليار درهم في الفترة المقابلة من العام الماضي.

ولم تقدم الشركة أي بيانات فصلية. وأظهرت حسابات لرويترز ارتفاع صافي الربح إلى 1.22 مليار درهم في الربع الثاني مقابل 709 ملايين درهم قبل عام.

وذكرت الشركة أن الأرباح تلقت دعما من إيرادات قوية للمشروعات العقارية حيث سلمت الشركة أكثر من 627 وحدة إلى العملاء خلال هذه الفترة. ولم تكشف الشركة عن حجم الإيرادات.

ووافقت نخيل على إعادة هيكلة ديون قيمتها ‭‭16‬‬‭‭ ‬‬مليار دولار في أغسطس آب 2011 من بينها ديون مصرفية قدرها 2.2 مليار دولار وقلصت خططا مكلفة مثل بناء برج يصل ارتفاعه إلى كيلومتر.

لكن الشركة قالت الشهر الماضي إنها تتجه لتحقيق نمو كبير وتعتزم سداد 5.54 مليار درهم من الديون الحالية للبنوك قبل أربع سنوات من الموعد المحدد في خطة إعادة الهيكلة.