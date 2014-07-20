مقدمة 1-نمو أرباح الاتحاد الوطني الإماراتي 5.6% بالمئة في الربع/2

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أبوظبي 20 يوليو تموز (رويترز) - أعلن بنك الاتحاد الوطني الذي تملك حكومة أبوظبي 50 بالمئة من رأسماله نمو صافي ربح الربع الثاني من العام 5.6 بالمئة لتأتي النتائح أعلى قليلا من توقعات المحللين.

وقال خامس أكبر بنك في أبوظبي من حيث القيمة السوقية في إشعار للبورصة إن أرباحه الصافية بلغت 515.6 مليون درهم (140.4 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى نهاية يونيو حزيران ارتفاعا من 488.83 مليون درهم قبل عام.

وتوقع خمسة محللين في استطلاع أجرته رويترز أن يبلغ متوسط الأرباح 499.9 مليون درهم في الربع الثاني.

وتعززت الأرباح بهبوط مخصصات انخفاض القيمة لأقل من نصف مستواها قبل عام لتسجل 46 مليون درهم في الربع الثاني.

وقال محمد ناصر عابدين الرئيس التنفيذي في بيان "واصلت مؤشرات جودة الأصول في التحسن حيث انخفضت القروض المصنفة على المستوى الإجمالي وكنسبة من إجمالي القروض والسلفيات."

وساهم هبوط مخصصات انخفاض القيمة في تعويض أثر انخفاض صافي دخل الفائدة ثلاثة بالمئة إلى 654.9 مليون درهم وعوضت زيادة طفيفة لنسبة نموالقروض تراجع هامش ربح أنشطة الاقراض.

وزادت القروض والسلف ثلاثة بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 62 مليار درهم في 30 يوينو حزيران بينما قفزت الودائع 16 بالمئة في نفس الفترة إلي 67 مليار درهم.