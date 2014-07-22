صافي ربح الواحة كابيتال الإماراتية يقفز في الربع/2

دبي 22 يوليو تموز (رويترز) - قالت الواحة كابيتال الإماراتية للاستثمار اليوم الثلاثاء إن صافي ربح الربع الثاني من 2014 قفز بفعل مكاسب غير متكررة من استثمارها في ايركاب هولدنجز.

وقالت الواحة التي من بين مساهميها كيانات لحكومة أبوظبي في إشعار للبورصة إنها حققت 1.14 مليار درهم (310.4 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 30 يونيو حزيران ارتفاعا من 38.4 مليون درهم في الفترة ذاتها قبل عام.

والواحة أكبر مساهم في ايركاب التي اشترت وحدة تأجير الطائرات لشركة أمريكان انترناشونال جروب في صفقة قيمتها 5.4 مليار دولار في صورة أسهم ومبالغ نقدية.