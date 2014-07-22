مقدمة 1-صافي ربح الواحة كابيتال الإماراتية يقفز في الربع/2

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أبوظبي 22 يوليو تموز (رويترز) - قالت الواحة كابيتال الإماراتية للاستثمار اليوم الثلاثاء إن صافي ربح الربع الثاني من 2014 قفز بفعل مكاسب غير متكررة من استثمارها في ايركاب هولدنجز.

وقالت الواحة التي من بين مساهميها كيانات لحكومة أبوظبي في إشعار للبورصة إنها حققت 1.14 مليار درهم (310.4 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 30 يونيو حزيران ارتفاعا من 38.4 مليون درهم في الفترة ذاتها قبل عام.

والواحة أكبر مساهم في ايركاب التي اشترت وحدة تأجير الطائرات لشركة أمريكان انترناشونال جروب في صفقة قيمتها 5.4 مليار دولار في صورة أسهم ومبالغ نقدية.

وقال بيان النتائج "حققت الواحة كابيتال مكاسب لمرة واحدة من خلال هذه الصفقة بالإضافة إلى تسجيلها مساهمة أكبر من عائدات أرباح ايركاب المدرجة في بورصة نيويورك بسبب الزيادة في حجم وقيمة استثمارها فضلا عن ارتفاع إيرادات السهم."

ونتيجة للصفقة انخفضت حصة الواحة في ايركاب إلى 14.1 بالمئة من 26.3 بالمئة.

وبلغت أصول الواحة 6.5 مليار درهم في نهاية يونيو حزيران وقال سالم راشد النعيمي الرئيس التنفيذي للشركة إنها تنوي زيادة الاستثمار "في القطاعات ذات الإمكانات الواعدة ولاسيما في كل من قطاع الرعاية الصحية والطاقة والبنية التحتية."

وفي الشهر الماضي أنشأت الواحة وحدة جديدة لتوجيه استثماراتها في قطاع الطاقة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا. وبدأت الاستثمار بشراء 20.56 بالمئة في الشركة الوطنية للخدمات البترولية ومقرها دبي مقابل 76 مليون دولار.