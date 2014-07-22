نمو صافي ربح أبوظبي الوطني 17.5% في الربع/2 متجاوزا التوقعات

دبي 22 يوليو تموز (رويترز) - أعلن بنك أبوظبي الوطني أكبر مصرف في الإمارات العربية المتحدة اليوم الثلاثاء ارتفاع صافي أرباحه 17.5 بالمئة في الربع الثاني من العام ليفوق متوسط توقعات المحللين.

وقال البنك في بيان إنه حقق أرباحا صافية 1.42 مليار درهم (386.6 مليون دولار) في ثلاثة أشهر حتى 30 يونيو حزيران ارتفاعا من 1.21 مليار درهم في الفترة المقابلة من عام 2013.

وتمتلك حكومة أبوظبي نحو 70 بالمئة من أسهم البنك.

وكان ستة محللين استطلعت رويترز آراءهم في وقت سابق هذا الشهر توقعوا أن يبلغ صافي ربح البنك في المتوسط 1.30 مليار درهم.