ارتفاع صافي ربح بنك الخليج الأول الإماراتي 16% في الربع/2

دبي 22 يوليو تموز (رويترز) - أظهرت نتائج بنك الخليج الأول الإماراتي اليوم الثلاثاء نمو صافي أرباحه 16 بالمئة في الربع الثاني من العام تمشيا مع متوسط توقعات المحللين.

وقال ثاني أكبر بنك في الإمارات العربية المتحدة من حيث القيمة السوقية في بيان بالبريد الالكتروني إن أرباحه الصافية بلغت 1.35 مليار درهم (367.6 مليون دولار) في ثلاثة أشهر حتى 30 يونيو حزيران.

وكان ستة محللين استطلعت رويترز آراءهم توقعوا في المتوسط أن يحقق البنك ربحا صافيا قدره 1.33 مليار درهم في الربع الثاني.