إعادة-ارتفاع صافي ربح ديار للتطوير لأكثر من مثليه في الربع/2

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دبي 23 يوليو تموز (رويترز) - قالت شركة ديار للتطوير التي مقرها دبي اليوم الأربعاء إن صافي ربح الربع الثاني ارتفع لأكثر من مثليه بدعم إطلاق مشروع شقق فندقية.

وحققت الشركة ربحا فصليا مجمعا قدره 62.5 مليون درهم (17 مليون دولار) مقارنة مع 27.3 مليون درهم في الفترة نفسها من العام 2013.

وكان بنك سيكو البحريني توقع أن تحقق ديار ربحا قدره 36.5 مليون درهم في الربع الأول.

كانت الشركة قد بدأت في ابريل نيسان البيع في مشروع "ذي أتريا" للشقق الفندقية في منطقة الخليج التجاري القريبة من منطقة وسط دبي حيث يوجد برج خليفة أعلى برج في العام.