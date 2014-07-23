مقدمة 1-صافي ربح بنك المشرق في دبي يقفز 45% في الربع/2

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دبي 23 يوليو تموز (رويترز) - أعلن بنك المشرق ثالث أكبر مصرف في دبي من حيث الأصول اليوم الأربعاء أن صافي ربحه قفز 45 بالمئة في الربع الثاني من العام مدعوما بارتفاع الإقراض واقتصاد محلي قوي.

وتأتي نتائج أعمال البنك في إطار نتائج إيجابية للبنوك في دولة الإمارات العربية المتحدة مع تعافي الاقتصاد المحلي من أزمة ديون سيادية وانفجار فقاعة عقارية في نهاية العقد السابق.

وتوقع خبراء اقتصاديون أن ينمو اقتصاد الإمارات 4.3 في المئة هذا العام بعد نمو بلغ 5.2 في المئة في 2013 وهو ما يعزز الطلب على الخدمات المصرفية.

وقال بنك المشرق إنه سجل أرباحا صافية بلغت 585 مليون درهم (159.3 مليون دولار) في ثلاثة أشهر حتى 30 يونيو حزيران متجاوزا توقعات أرقام كابيتال لأرباح قدرها 532 مليون درهم.

وساهم النمو القوي للإقراض في دفع أرباح البنك للصعود مع زيادة إجمالي الإقراض 11 في المئة في النصف الأول من العام. وارتفع صافي دخل الفائدة الذي تساهم فيه القروض 38 في المئة.

كا زادت ربحية نشاط قروض البنك إذ ارتفع هامش صافي الفائدة إلى ثلاثة في المئة في نهاية يونيو حزيران مقابل 2.7 في نفس الوقت من عام 2013.

وقال الرئيس التنفيذي لبنك المشرق عبد العزيز الغرير إن البنك يمضي في مساره نحو تحقيق ربح قياسي للعام بأكمله بعدما ارتفعت أرباحه 40 في المئة إلى 1.16 مليار درهم في النصف الأول من 2014.