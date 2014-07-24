صافي ربح الإمارات دبي الوطني يقفز 34.8% في الربع/2 ويفوق التوقعات

دبي 24 يوليو تموز (رويترز) - أعلن بنك الإمارات دبي الوطني أكبر مصارف الإمارة اليوم الخميس أن صافي ربحه قفز 34.8 بالمئة في الربع الثاني من العام الحالي ليفوق توقعات المحللين رغم ارتفاع كبير في مخصصات انخفاض القيمة.

وأظهرت حسابات لرويترز أن البنك الذي تملك فيه مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية حصة نسبتها 55.6 بالمئة حقق أرباحا صافية قدرها 1.31 مليار درهم في ثلاثة أشهر حتى 30 يونيو حزيران مقابل 972 مليون درهم في نفس الفترة من العام الماضي.

وكان متوسط توقعات ستة محللين استطلعت رويترز آراءهم أن يبلغ صافي أرباح البنك 1.09 مليار درهم في الربع الثاني.

وجاء نمو الأرباح رغم ارتفاع مخصصات تغطية القروض المتعثرة 34.4 بالمئة على أساس سنوي إلى 1.34 مليار درهم وفقا لحسابات رويترز.