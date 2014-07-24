صافي ربح دبي الإسلامي يقفز 59.6% في الربع/2 متجاوزا التوقعات
دبي 24 يوليو تموز (رويترز) - أعلن بنك دبي الإسلامي أكبر المصارف الإسلامية في الإمارات العربية المتحدة اليوم الخميس أن صافي ربحه قفز 59.6 بالمئة في الربع الثاني من العام ليفوق توقعات المحللين.
وقال البنك في بيان إلى البورصة إنه حقق أرباحا صافية بلغت 667.5 مليون درهم (181.8 مليون دولار) في ثلاثة أشهر حتى 30 يونيو حزيران ارتفاعا من 418.2 مليون درهم في الفترة المقابلة من عام 2013.
وكان متوسط توقعات أربعة محللين استطلعت رويترز آراءهم أن يبلغ صافي ربح البنك 627.3 مليون درهم في الربع الثاني.
(الدولار = 3.6727 درهم إماراتي) (إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
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