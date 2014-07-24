مقدمة 1-دو الاماراتية تتوقع اتفاق المشاركة في الشبكات قبل نهاية العام

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دبي 24 يوليو تموز (رويترز) - قالت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو) ثاني أكبر شركة للاتصالات في الإمارات العربية المتحدة إنها تتوقع تقديم خدمات الاتصال الصوتي عبر الانترنت وخدمات الانترنت الفائق السرعة في أنحاء البلاد قبل نهاية العام الحالي في اطار صفقة للمشاركة في الشبكات مع منافستها مؤسسة الامارات للاتصالات (اتصالات) يجري التفاوض عليها منذ عام 2009.

واتفاق المشاركة في الشبكات خطوة مهمة لدو التي أنهت احتكار اتصالات للسوق المحلية عام 2007 لكن نشاطها اقتصر على المناطق الجديدة في دبي وهو ما حد من قدرتها على النمو.

وقال عثمان سلطان الرئيس التنفيذي لدو في مؤتمر عبر الهاتف مع وسائل الاعلام اليوم الخميس إن العملاء في الامارات سيكون لديهم خيار التنقل بين الشركات للاستفادة من بعض الخدمات قبل نهاية العام.

وأضاف أن الخدمات في البداية ستشمل بروتوكول الاتصال الصوتي عبر الانترنت وخدمات الانترنت الفائق السرعة على أن تضاف خدمات البث التلفزيوني عبر الانترنت في وقت لاحق.

وقال سلطان إنه سيتم الكشف عن تأثير ذلك على الايرادات خلال الأرباع المقبلة لكنه استبعد أن يكون لهذا تأثير فوري قوي في المرحلة الأولى.

ويمتلك جهاز الامارات للاستثمار 40 في المئة تقريبا من دو ونحو 60 في المئة من اتصالات.

وقال محللون إن حيازات الحكومة في الشركتين من بين أسباب البطء في فتح السوق أمام مزيد من المنافسة. وتحصل الحكومة على توزيعات نقدية من الشركتين.