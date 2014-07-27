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نمو صافي ربح ارابتك في دبي 11% في الربع/2 دون توقعات المحللين

Sun Jul 27, 2014 6:19am GMT
 
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دبي 27 يوليو تموز (رويترز) - أعلنت شركة ارابتك العقارية في دبي اليوم الأحد نمو صافي أرباحها 11 بالمئة في الربع الثاني من العام وهو ما جاء دون توقعات المحللين.

وقالت الشركة في بيان إن صافي الأرباح ارتفع إلى 103 ملايين درهم (28.1 مليون دولار) في ثلاثة أشهر حتى 30 يونيو حزيران من 92 مليون درهم قبل عام.

ودار متوسط توقعات محللين استطلعت رويترز أراءهم حول أرباح قدرها 111 مليون درهم.

وقفزت ايرادات الشركة 51 بالمئة إلى 2.41 مليار درهم بفضل نمو أعمال الشركة في دولة الامارات العربية المتحدة وأسواق خليجية أخرى.

(إعداد نادية الجويلي للنشرة العربية)
 