قفزة في صافي أرباح الدار العقارية في أبوظبي خلال الربع/2

أبوظبي 3 أغسطس آب (رويترز) - أعلنت شركة الدار العقارية أكبر مطور عقاري في أبوظبي اليوم الأحد قفزة في صافي أرباح الربع الثاني بعد استثناء مكاسب غير متكررة في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وبلغ صافي ربح الشركة 506 ملايين درهم (138 مليون دولار) في الربع الثاني بارتفاع 168 بالمئة عن 189 مليون درهم قبل عام.

وشيدت الدار حلبة سباق فورمولا 1 في إمارة أبوظبي.

وتستثني أرباح الربع الثاني من العام السابق 1.06 مليار درهم ‭"‬مكاسب غير متكررة تم تسجيلها مرة واحدة‭"‬ من صفقة الاندماج مع منافستها صروح في 2013 .

وجاءت أرقام الربع الثاني من العام الحالي متفقة تقريبا مع متوسط توقعات محللين استطلعت رويترز أراءهم بربح صاف قدره 511 مليون درهم.

(الدولار = 3.6730 درهم اماراتي)