مصحح-الدار العقارية تتوقع صافي أرباح تشغيل 1.5 مليار درهم اعتبارا من 2015
(لتصحيح الاطار الزمني لأرباح التشغيل في العنوان والفقرة الأولى)
أبوظبي 3 أغسطس آب (رويترز) - تتوقع شركة الدار العقارية أن تحقق أرباح تشغيل صافية 1.5 مليار درهم (408 ملايين دولار) اعتبارا من عام 2015 فصاعدا بفضل تسليم وحدات سكنية وأنشطة تجارية في مشروع مركز التسوق الجديد ياس مول الذي سيفتتح في نوفمبر تشرين الثاني.
وقال جريج فيوير المدير المالي للشركة في مؤتمر عبر الهاتف عقب اعلان نتائج الربع الثاني اليوم الأحد "صافي أرباح التشغيل التي ستدرها الوحدات السكنية وأنشطة مركز التسوق تبلغ نحو 1.5 مليار درهم."
وأعلنت الشركة صباح اليوم أن صافي أرباح الربع الثاني بلغ 506 ملايين درهم .
(الدولار= 3.6730 درهم إماراتي) (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
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