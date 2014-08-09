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نمو صافي ربح العربية للطيران لاكثر من مثليه‭ ‬في الربع/2

Sat Aug 9, 2014 9:28am GMT
 
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دبي 9 أغسطس آب (رويترز) - أعلنت شركة العربية للطيران الإماراتية اليوم السبت ارتفاع صافي أرباحها لأكثر من المثلين في الربع الثاني من العام بما يفوق توقعات المحللين بفضل زيادة عدد الركاب وخفض التكاليف.

وقالت شركة الطيران إن صافي الربح بلغ 173 مليون درهم (47.1 مليون دولار) في الربع المنتهي في يونيو حزيران مقابل 76 مليون درهم قبل عام.

وتوقع محللون في استطلاع أجرته رويترز أن تحقق الشركة أرباحا قدرها 123.1 مليون درهم في الربع الثاني.

وذكرت الشركة في بيان أن ايراداتها ارتفعت 15 بالمئة إلى 915 مليون درهم.

وتجاوز عدد الركاب على طائرات الشركة 1.6 مليون بزيادة ثمانية بالمئة عن الفترة الموازية من العام الماضي.

وتتخذ العربية للطيران من الشارقة مقرا لها.

(الدولار = 3.6730 درهم إماراتي) (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير سها جادو)
 