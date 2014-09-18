نمو أرباح مبادلة أبوظبي 23% في النصف/1

أبوظبي/دبي 18 سبتمبر أيلول (رويترز) - أعلنت شركة المبادلة للتنمية (مبادلة) صندوق الاستثمار الحكومي في أبوظبي المفوض بتنمية اقتصاد الإمارة أن أرباحها زادت بنسبة 23 بالمئة في النصف الأول من 2014 بدعم من ارتفاع دخل مشروعاتها المشتركة.

وأظهر بيان النتائج المالية للشركة أن أرباحها العائدة للمساهمين بلغت 1.34 مليار درهم (364.8 مليون دولار) في الأشهر الستة الأولى من عام 2014 مقارنة مع 1.09 مليار درهم قبل عام.

وجاءت الزيادة في الأرباح بدعم من ارتفاع الدخل من المشروعات المشتركة مثل الإمارات العالمية للألمنيوم ودولفين للطاقة إلى أكثر من المثلين ليبلغ 2.12 مليار درهم.

لكن إجمالي الدخل الشامل الذي يتضمن جميع أنواع الدخل تراجع في النصف الأول من العام الحالي 37.4 بالمئة على أساس سنوي إلى 1.32 مليار درهم بسبب زيادة في قيمة محفظة الاستثمارات المالية مقارنة مع نفس الفترة من عام 2013.

وتملك مبادلة حصصا في جنرال اليكتريك وشركة الاستثمار المباشر كارلايل.