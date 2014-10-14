نمو ايرادات الاتحاد للطيران 29% في الربع/3

أبو ظبي 14 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قالت شركة الاتحاد للطيران المملوكة لإمارة ابوظبي اليوم الثلاثاء إن إيرادات الربع الثالث نمت 29 بالمئة بفضل زيادة الركاب وأنشطة شحن البضائع .

وتريد الاتحاد شراء حصة 49 بالمئة في شركة الطيران اليطاليا.

وذكرت الشركة في بيان انها حققت ايرادات 1.8 مليار دولار في ثلاثة اشهر حتى نهاية سبتمبر ايلول. ولا تعلن الاتحاد بيانات أرباحها.

وبلغت الايرادات من المشاركة في الرمز والشراكة 352 مليون دولار في الربع الثالث بزيادة 44 بالمئة عن العام الماضي.

وقال جيمس هوجان رئيس الشركة ومديرها التنفيذي في بيان إن تركيز الشركة على النمو الذاتي والمشاركة في الرمز واستثمارات بحصص اقلية في شركات طيران لا يزال يحقق نتائج قوية رغم التحديات في الصناعة وتذبذب أسعار النفط وعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي والفائض في الطاقة وقيود الطيران إلى وجهات معينة.

ونقلت الاتحاد 3.9 مليون راكب بزيادة 30 بالمئة عن الفترة ذاتها من العام الماضي.