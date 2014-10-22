مقدمة 1-صافي ربح الإمارات دبي الوطني يقفز إلى المثلين في الربع/3

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من توم أرنولد

دبي 22 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - أعلن بنك الإمارات دبي الوطني أكبر مصارف الإمارة اليوم الأربعاء نمو صافي أرباحه إلى المثلين في الربع الثالث ليفوق توقعات المحللين مع انخفاض المخصصات وارتفاع الدخل.

وذكر البنك في بيان أنه حقق أرباحا صافية بلغت 1.56 مليار درهم (424.7 مليون دولار) في ثلاثة أشهر حتى 30 سبتمبر أيلول مقارنة مع 775 مليون درهم في نفس الفترة من العام الماضي.

وتمتلك مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية حصة نسبتها 55.6 بالمئة في البنك.

وتجاوزت النتائج متوسط توقعات خمسة محللين استطلعت رويترز آراءهم بأن يبلغ صافي ربح البنك 1.16 مليار درهم في الربع الثالث.

وزادت أرباح البنك في الفصول الأخيرة بفضل انتعاش اقتصاد دبي الذي وجد دعما في سوق العقارات القوية وانحسار مشكلات الديون بعد أزمة مالية شديدة.

وفي الربع الثالث بلغت قيمة مخصصات انخفاض القيمة التي جنبها البنك 1.22 مليار درهم انخفاضا من 1.52 مليار درهم قبل عام.