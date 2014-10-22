بيان: صافي ربح دبي الإسلامي ينمو 55.7% في الربع/3

دبي 22 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - أعلن بنك دبي الإسلامي اليوم الأربعاء نمو صافي ربح الربع الثالث من العام بنسبة 55.7 بالمئة.

وقال أكبر بنك إسلامي في الإمارات في بيان لبورصة دبي إنه حقق 676.8 مليون درهم (184.3 مليون دولار) ربحا صافيا عائدا للمساهمين في الأشهر الثلاثة حتى 30 سبتمبر أيلول صعودا من 434.8 مليون في الفترة المقابلة من 2013.