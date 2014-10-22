ارتفاع صافي ربح ديار للتطوير لمثليه تقريبا في الربع/3

دبي 22 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - أعلنت ديار للتطوير اليوم الأربعاء أن صافي ربح الربع الثالث من العام ارتفع 94 بالمئة حيث تدعمت الأرباح بمشروع سكني جديد.

وحققت ديار التي كانت من أشد الشركات تضررا جراء انهيار سوق العقارات بدبي في 2009-2010 أرباحا فصلية بلغت 78.5 مليون درهم (21.37 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 30 سبتمبر أيلول ارتفاعا من 40.5 مليون درهم في الفترة المماثلة من العام الماضي.

كان محلل لدى بنك سيكو البحريني توقع ربحا فصليا قدره 49.6 مليون درهم.

وقالت شركة التطوير العقاري التي مقرها دبي إنها استكملت بيع وحدات سكنية في البرج الأول من مشروع مون روز معظمها في الربع الثالث.